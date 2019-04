Los Angeles: arrestato presunto omicida del rapper Nipsey Hussle

L'uomo sospettato di aver ucciso il rapper Nipsey Hussle è stato catturato in California. Secondo quanto riporta la Cbs, il 29enne Eric Holder è stato fermato vicino Los Angeles dalla polizia. Holder non sarebbe legato a una qualche gang ma avrebbe agito con fini personali. Secondo la polizia i due si conoscevano e l'omicidio sarebbe legato a una discussione avuta in passato.