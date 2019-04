Il rapper Nipsey Hussle ucciso in una sparatoria

Hussle avrebbe dovuto incontrare il capo della polizia di Los Angeles, Michael Moore, per discutere su come fermare la violenza tra bande nella metropoli. Il suo ultimo messaggio su Twitter recita: "Avere nemici forti è una benedizione".



Nel 2010 il musicista, il cui vero nome era Ermias Davidson Asghedom, aveva fondato la casa discografica All Money In e l'anno scorso aveva aperto il suo negozio di abbigliamento a Los Angeles con il marchio Marathon Clothing. Recentemente aveva ricevuto una nomination ai Grammy Awards grazie al primo disco "Victory Lap", che ospita artisti del calibro di Puff Daddy, Kendrick Lamar, YG, The-Dream, Cee Lo Green, Marsha Ambrosius e Dom Kennedy.