"City of Lies", Johnny Depp indaga sugli omicidi di Tupac e Notorious BIG

Johnny Depp torna al cinema nei panni dell'ex detective Russell Pool, passato alla storia per aver indagato sulla morte dei rapper Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., assassinii tuttora rimasti irrisolti. Tratto dal romanzo candidato al Premio Pulitzer, "LAbyrinth" di Randall Sullivan, il film "City of Lies - L’ora della verità" arriva in sala il 10 gennaio. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.