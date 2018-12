Addio Jack Sparrow: confermato il reboot di Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp

Dopo voci e indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Sean Bailey, capo della divisione cinematografica di Disney, ha confermato che il reboot di "Pirati dei Caraibi" è in cantiere e che Johnny Depp non vestirà più i panni di Jack Sparrow . Durante un'intervista, ha parlato del film in preparazione che sarà firmato dagli autori di "Deadpool" Rhett Reese e Paul Wernick: "Vogliamo dare un calcio al passato".

"Vogliamo portare nuova energia e vitalità. Adoro i film sui Pirati, ma parte del motivo per cui la scelta di Paul e Rhett è così interessante è che vogliamo dare un calcio al passato. Questo è il compito che ho dato loro", ha detto Sean Bailey. Disney ha colto così la palla al balzo per cambiare direzione, liberandosi di Johnny Depp, divenuto scomodo dopo i guai giudiziari in cui è incorso.



Per il momento non è chiaro chi prenderà il posto di Sparrow, anche se alcuni rumor sostengono che si tratterà di una protagonista femminile.