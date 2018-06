Johnny Depp: il trasformista ribelle compie 55 anni

Sono passati più di trent'anni dalla sua prima apparizione sul grande schermo e da allora non ha fatto altro che collezionare successi. Parliamo ovviamente di Johnny Depp, colui che più di tutti incarna l'idea di bello e dannato, noto al pubblico tanto per le sue doti di attore quanto per la turbolenta vita privata.



Nato in Kentucky il 9 giugno del 1963, dopo aver passato l'infanzia a sognare di diventare una rockstar, Johnny inizia a recitare all'età di vent'anni quando l'attore Nicolas Cage gli fa ottenere il suo primo provino. E' l'inizio di una brillante carriera. Johnny recita accanto ai nomi più importanti del cinema, diventando uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Insieme all'amico Tim Burton è protagonista di numerosi film, grazie ai quali dà prova delle sue doti di trasformista, impersonando personaggi memorabili come il Cappellaio Matto di "Alice nel paese delle meraviglie" e il barbiere Sweeney Todd, per il quale riceverà un Golden Globe. Fino al suo ruolo più famoso, quello del capitano Jack Sparrow, per cui otterrà una nomination all'Oscar. Dopo anni di successi, e soprattutto di eccessi, l'attore ha deciso di prendersi una piccola pausa dalla recitazione per tornare al suo primo amore, la musica.