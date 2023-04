Loredana Bertè, un intervento d'urgenza fa saltare il tour

Leggi Anche Loredana Bertè, i primi dieci anni della carriera tra perle rare e inediti

Intervento urgente per la Bertè Via social Loredana Bertè ha annunciato la brutta notizia ai fan che avevano già comprato i biglietti. L'artista ha cercato in tutti i modi di confermare i live, ma a qualche ora dalla prima data del tour (in programma il 19 aprile a Roma) ha gettato la spugna. "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente", ha annunciato lo staff via social. "Motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell'artista)".

Possibile tour estivo L'entourage ha rassicura i fan, spiegando che la Bertè "non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo".