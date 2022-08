Loredana Bertè incontra una fan sul treno, lacrime e gioia: "Il karma ti ripaga"

Speciale soprattutto per una delle sue fan che, vedendola, è scoppiata in lacrime e, come racconta la stessa cantante "per poco non sveniva". La popstar ha fatto riprendere la scena e pubblicato un video su Instagram, diventato in poche ore virale: "Quando il karma ti ripaga", ha scritto l'artista, spiegando quanto avvenuto.

"Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara, per arrivare alla prima tappa del mio tour estivo a Roseto degli Abruzzi, chiedo alla mia manager di prendermi un toast al bar. Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà né di piatti né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e...trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all' istante".

Nel video si vede la giovane dipendente del treno, grandissima fa della Bertè, che singhiozza e dice tra le lacrime: "Non ce la faccio, scusate", mentre viene ripresa dal cellulare.

"Lei è una mia grandissima fan, sta piangendo perchè non sapeva di incontrarmi sul treno. Mi dispiace perchè è molto scossa", aggiunge la cantante abbracciandola teneramente.