A The Zane Lowe Show su Apple Music 1 Lorde ha raccontato come è nato il brano "Hammer": "Era la fine del 2023. Ne abbiamo scritto una prima versione. Avevo appena smesso di prendere la pillola anticoncezionale e non potevo credere a come mi sentivo. Era come se tutto fosse una possibilità pura. Mi sentivo collegata a una specie di fonte di energia che era pazzesca. Ero a New York, andavo in giro e non so, ero in uno stato di esaltazione ed era fantastico. Era primavera 2024 quando l’abbiamo realizzata, poi l’abbiamo un po’ messa da parte, non pensavamo sarebbe stata nel disco. Jimmy si è messo in contatto con Buddy Ross che ha fatto una serie di cose molto diverse per il brano. Jimmy ha messo insieme questa versione. Me l’ha fatta ascoltare su FaceTime e io ho detto: “Aspetta, Ham è tornato.” È di nuovo sull’album. E da lì penso che sia stato davvero un pezzo importante del progetto anche a livello sonoro. Ho cercato di mantenerlo il più grezzo e puro possibile. I suoni di Buddy sono così terreni e hanno una purezza tale ed è inconfondibile che siano fatti da una macchina, ma c’è anche qualcosa... Quel primo suono in "Hammer" sembra venire da un posto molto viscerale, dal corpo. Mia sorella ha detto: “Sembra che venga dal tuo utero”.

Su come è invece nata la sua traccia "Favorite Daughter", la cantautrice racconta: "Sento che quasi tutte le canzoni di questo disco, se sono in qualche modo rivolte a una persona, sono un collage di persone e momenti che hanno fatto emergere in me una certa emozione. Quindi quella canzone parla del rapporto con mia madre, che è il motivo per cui faccio tutto quello che faccio, lei è il mio modello. Ma, per quanto parli di mia madre, quando dico, "Tutte le medaglie che ho vinto per te, spezzandomi la schiena per essere la tua figlia preferita", sentivo anche di star cantando al pubblico. C’è stata questa dinamica negli ultimi 10 / 12 anni (e anche prima ovviamente), questo desiderio fortissimo di essere amata così tanto, di ottenere approvazione, di essere la preferita. Ed è stato molto toccante per me il rendermi conto che, mentre cantavo questa canzone su colei che è il mio idolo più grande, la persona che considero la più straordinaria del mondo, stavo anche cantando di quanto sia assurdo ciò che mi è successo a 16 anni: essere, all’improvviso, su un altro aereo, un altro show, un altro aereo, un altro show...".