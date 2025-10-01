Lola Young cancella i prossimi concerti dopo essere svenuta sul palco a New York

Il messaggio social della cantante dopo aver accusato un malore durante l'esibizione al Forest Hills Stadium
Lola Young ha cancellato tutti i suoi prossimi concerti e ha annunciato che "sarà assente per un po'". La cantante, fresca di pubblicazione del terzo album "I'm Only F**king Myself", è collassata sul palco durante un'apparizione a un festival a New York pochi giorni fa. In una dichiarazione pubblicata attraverso il suo account Instagram, ha scritto: "Sarà assente per un po'. Mi addolora dire che devo annullare tutto per il prossimo futuro. Grazie per tutto l'amore e il supporto".
"Mi dispiace tanto deludere chiunque abbia acquistato un biglietto per vedermi, mi fa più male di quanto immaginiate. Ovviamente avrete diritto a un rimborso completo" ha spiegato Lola Young e ha aggiunto: "Spero davvero che mi darete una seconda possibilità una volta che avrò avuto il tempo di lavorare su me stessa e tornare più forte. Vi voglio bene, Lola x".
All'inizio di questa settimana, la Young ha detto di stare "bene" dopo essere svenuta in pubblico. La cantante di "Messy", brano che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito lo scorso anno, si stava esibendo all'All Things Go festival di New York sabato 27 settembre, quando è avvenuto l'incidente. Nel filmato girato da un fan tra il pubblico, si vede Young smettere di cantare il suo brano "Conceited" e fare un cenno ai membri del suo team di scendere dal palco. Poi cade all'indietro, e i membri della sua band si alzano immediatamente per aiutarla. Dopo un po' di tempo in cui è rimasta a terra, è stata portata via dal palco.
Diverse ore dopo, la stessa Lola Young ha pubblicato un messaggio nelle storie di Instagram in cui confermava la sua incolumità. "Ciao, per chiunque abbia visto il mio concerto all'All Things Go oggi, ora sto bene", ha scritto. "Grazie per tutto il vostro supporto, Lola xxx". L'incidente è avvenuto dopo una settimana tumultuosa per lei. Venerdì 26 settembre, il suo manager Nick Shymansky ha annunciato che la ragazza avrebbe rinunciato a un'apparizione programmata a un festival nel New Jersey, adducendo la necessità di "proteggerla". Nel 2022 l'artista ha rivelato di avere un disturbo schizoaffettivo, che rende difficile affrontare i tour e talvolta la costringe a periodi di pausa.
Commenti (0)