Lola Young cancella i prossimi concerti dopo essere svenuta sul palco a New York

Diverse ore dopo, la stessa Lola Young ha pubblicato un messaggio nelle storie di Instagram in cui confermava la sua incolumità. "Ciao, per chiunque abbia visto il mio concerto all'All Things Go oggi, ora sto bene", ha scritto. "Grazie per tutto il vostro supporto, Lola xxx". L'incidente è avvenuto dopo una settimana tumultuosa per lei. Venerdì 26 settembre, il suo manager Nick Shymansky ha annunciato che la ragazza avrebbe rinunciato a un'apparizione programmata a un festival nel New Jersey, adducendo la necessità di "proteggerla". Nel 2022 l'artista ha rivelato di avere un disturbo schizoaffettivo, che rende difficile affrontare i tour e talvolta la costringe a periodi di pausa.