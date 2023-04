Lizzo sfida la legge contro le drag queen portandole sul palco con sé

Per protestare contro una legge dello Stato Usa de Tennesse che vorrebbe vietare gli spettacoli delle drag, la cantante è salita sul palco di Knoxville con accompagnata da un corpo di ballo composto solo da drag. Molti avevano invitato Lizzo a non esibirsi nello Stato per protesta ma lei ha preferito prendere di petto la situazione e sfidare apertamente le autorità che intendono vietare gli spettacoli. La legge al momento non è ancora in vigore in quanto fermata da un giudice federale per scritta in maniera troppo vaga.

Da sempre Lizzo è in prima fila per l'affermazione dei diritti della comunictà LGBTQ+, e in questo caso ha deciso di affrontare direttamente la cosa. La legge, firmata a febbraio dal governatore repubblicano Bill Lee, di fatto vieta alle drag queen di esibirsi in pubblico o di fronte ai minori ma in realtà configura una più ampia politica di restrizione dei raduni pubblici LGBTQ+.

"Alla luce degli eventi recenti e tragici, in molti su Internet mi hanno detto di cancellare gli spettacoli in Tennessee - ha spiegato Lizzo durante il concerto -. Capisco le loro ragioni, erano valide, ma perché non potrei venire dalle persone che hanno più bisogno di sentire questo messaggio? Perché non potrei creare uno spazio sicuro in Tennessee dove possiamo celebrare gli artisti drag e celebrare le nostre differenze?".

Lizzo ha poi pubblicato su Instagram una foto in cui compare insieme alle molte drag che sono salite sul palco con lei per ringraziarle: "Grazie a queste bellissime drag queen per aver mostrato il loro orgoglio in Tennessee" ha scritto.