Liverpool, fan partorisce durante il concerto di Pink

Una fan ha partorito durante il concerto di Pink. E' accaduto all'Anfield Stadium di Liverpool. La donna, Denise Jones, è entrata in travaglio sulle note di "Get The Party Started". I paramedici sono intervenuti immediatamente, facendosi spazio tra la folla per raggiungere Denise. "L'abbiamo portata rapidamente nel pronto soccorso allestito dentro allo stadio e, vista la sua situazione, ci siamo resi conto che doveva necessariamente partorire lì", hanno raccontato. In onore della cantante, la neo mamma 32enne ha chiamato la figlia Dolly Pink.