Little Simz torna a stupire: in "Lotus" la sua crescita e rinascita

Trentun anni. Sei album in dieci anni. Attualmente tra le artiste più importanti. In due parole: Little Simz. "Lotus" è il nuovo disco e rappresenta rinnovamento e crescita, rispecchiando l’evoluzione della sua arte e il percorso tematico attraverso le fasi complesse della vita, tra rap, soul, elettronica e sfumature jazz. Se l’album "Sometimes I Might Be Introvert", vincitore del Mercury Prize 2021, l'ha proiettata nella top five della classifica ufficiale britannica, con questo ultimo lavoro il suo valore artistico è sotto gli occhi di tutti: è diventata sinonimo di un hip-hop raffinato, profondo e introspettivo.