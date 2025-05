Kae Tempest torna in Italia per presentare il nuovo album

Classe 1985, all’anagrafe Kate Calvert, nata a Brockley sobborgo del sud-est londinese, ha scelto “Tempest” come nome d’arte in omaggio a Shakespeare e perché il suo intento artistico è quello di “provocare tempesta”. Ha vinto una sfilza imponente di onorificenze. Leone d'argento della Biennale Teatro 2021 mentre prima la raccolta poetica "Brand New Ancients" ha vinto il Ted Hughes Award nel 2013, e i dischi "Everybody Down" (2014) e "Let Them Eat Chaos" (2017) sono stati selezionati per il Mercury Music Prize. Nel 2014 è nella lista, stilata ogni dieci anni, dei Next Generation Poets per la raccolta poetica "Hold your Own". Nel 2020 ha pubblicato il suo primo lavoro di non-fiction intitolato "On Connection", tradotto in francese, tedesco, spagnolo, catalano, e italiano. Nel 2020, con un post su Instagram, Kate ha parlato pubblicamente della percezione di sé e della sua identità sessuale, e cambia il nome in Kae per dichiararsi persona non binaria e preferire l'uso del pronome plurale e non di genere (in inglese) "they": "Ho provato a essere ciò che gli altri volevano che io fossi, per paura del rifiuto, ma nascondermi da me stessa non mi ha portato che difficoltà. E questo è il primo passo per conoscermi e rispettarmi di più. Parlarne pubblicamente è stato enorme, bello ma molto difficile. E' difficile dire alle persone che si amano 'Hey, guardate, sono trans o non binary'".