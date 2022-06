L'Italia sul podio dei Tony Awards 2022, Stefano Massini vince con "Lehman Trilogy"

"Lehman Trilogy", la pièce in tre atti di Stefano Massino con adattamento di Ben Power e diretta da Sam Mendes , è stata premiata come miglior opera teatrale ai Tony Award. Portando così l'Italia sul podio.

Leggi Anche Mtv Movie Awards, il trionfo di Tom Holland e Zandaya

La 75esima edizione di quelli che sono considerati gli Oscar del teatro è tornata a svolgersi a New York, in presenza, a Radio City Hall. Sul palco da presentatrice l'attrice premio Oscar Ariana DeBose. La star è stata premiata lo scorso marzo come migliore attrice non protagonista diventando la prima attrice gay di colore a conquistare la preziosa statuetta.

Oltre a miglior opera teatrale, la pièce ha vinto anche in altre quattro categorie: miglior attore protagonista in un'opera teatrale, premiato Simon Russell Beale; miglior regia, premiato Sam Mendes; miglior set design a Es Devlin; miglior lighting design a Jon Clark.

Nella categoria dei musical il riconoscimento più alto è andato a "A Strange Loop". Ha portato a casa quattro premi su dieci candidature "MJ", un musical biografico su Michael Jackson. Myles Frost, nei panni di Michael Jackson, ha vinto come miglior attore protagonista in un musical, Natasha Katz ha vinto per la miglior luce, Gareth Owen per miglior sound design, Christopher Wheeldon per la miglior coreografia.

TI POTREBBE INTERESSARE: