Lisa Bonet e Jason Momoa divorziano: lei ha depositato i documenti

Dopo 18 anni (non tutti) d'amore, l'attrice ha presentato al tribunale della contea di Los Angeles i documenti per la richiesta di divorzio. La dichiarazione arriva quasi due anni dopo l'annuncio della loro separazione. La petizione cita differenze inconciliabili come motivo della separazione. Nel documento si afferma che nessuno dei due dovrebbe ricevere sostegno finanziario e che entrambi si sono accordati sulla divisione dei beni.

A quasi due anni esatti dalla notizia della separazione, giunta come un fulmine a ciel sereno, la 56enne Lisa Bonet, il cui nome legale è Lilakoi Moon, e il 44enne Jason Momoa, dividono anche legalmente le loro strade, anche se passeranno almeno sei mesi prima che un giudice ufficializzi il divorzio.

La coppia ha due figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Momoa è conosciuto per i suoi ruoli nei film "Aquaman" e ne "Il Trono di Spade". Bonet è stata una star dei "Robinson" e ha recitato nei film "Angel Heart", "Alta fedeltà" e "Nemico pubblico". I due si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, ma si sono sposati legalmente solo nel 2017. E' stato il primo matrimonio per Momoa e il secondo per Bonet, che in precedenza si era unita in nozze al musicista Lenny Kravitz, con cui ha avuto la figlia Zoe, attrice.

All'epoca della separazione circolarono voci secondo le quali a minare in maniera irreversibile l'idillio tra i due erano state le posizioni no-vax di Lisa Bonet. Il periodo della pandemia di Covid con tutto quelle che ne era conseguito aveva insomma lasciato il segno anche sulla coppia. Un'ipotesi in realtà mai confermata ma nemmeno mai smentita. Quello che invece era stato smentito era il presunto riavvicinamento che era stato annunciato da alcuni media pochi mesi dopo la notizia della separazione. In realtà la coppia non è mai riuscita a ricucire e l'epilogo di questi giorni è lì a dimostrarlo.