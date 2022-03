Jason Momoa smentisce il ritorno di fiamma con Lisa Bonet: "Non siamo tornati insieme"

Un mese e mezzo dopo il dietrofront (imbeccato dai giornali di gossip americano): sembrava che la coppia si fosse riconciliata e avesse annullato il divorzio. Invece sul red carpet degli Oscar , l’attore protagonista di "Aquaman" ha smentito le voci sul presunto ritorno di fiamma con la moglie: "Siamo una famiglia, ma non siamo tornati insieme", ha chiarito ai microfoni di Acess Hollywood.

Il presunto riavvicinamento era stato riportato meno di un mese fa da HollywoodLife: "Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e sono tornati insieme". Con il sito d'intrattenimento sulle celebrità che aggiungeva: "Ora trascorrono molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto l’uno nell’altra". Ma ora le parole del diretto interessato smentiscono categoricamente questa versione.

Intanto dopo le sue dichiarazione, Momoa non è sfuggito all'attenzione dei paparazzi, che lo hanno pizzicato all'after party degli Oscar del magazine Vanity Fair in compagnia in compagnia di

Kate Beckinsale

. I siti americani riportano il parere di alcuni presenti alla festa sicuri che i due flirtassero: "Entrambi avevano un sorriso stampato sui loro volti ed erano molto coinvolti nella loro conversazione", ha rivelato una fonte a E! News. "Erano molto intimi, questo è sicuro, e tra loro si avvertiva una vibrazione da flirt. Jason le ha messo un braccio intorno alle spalle un paio di volte e lei si è illuminata", ha aggiunto un'altra fonte.

