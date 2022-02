Pace fatta tra Jason Momoa e Lisa Bonet: sono tornati a vivere insieme

La loro situazione sentimentale, dopo 5 anni di matrimonio e 17 anni insieme, infatti sarebbe cambiata, come riporta HollywoodLife: i due starebbero annullando il divorzio e secondo le rivelazioni "Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e sono tornati insieme".

Secondo le parole di un amico della star di "Aquaman" al sito d'intrattenimento sulle celebrità: "Ora trascorrono molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto l’uno nell’altra". Sempre secondo le rivelazioni, i due figli adolescenti dei due sono "naturalmente elettrizzati" e come scrive il sito "tutti sperano davvero che possa funzionare questa volta. Lisa è, ed è sempre stata, l’unica donna che Jason abbia mai amato".

Il 12 gennaio avevano annunciato su Instagram con un post condiviso: "Ci liberiamo dal passato per essere diversi. Per imparare a diventare altro. La nostra devozione per i figli sarà totale". La loro love story è iniziata nel 2005. Momoa e Bonet si sono sposati alla fine del 2017 e hanno un figlio e una figlia (Son Nakoa-Wolf e Lola), di 13 e 14 anni. La protagonista de "I Robinson", 54 anni, era già stata sposata con Lenny Kravitz dal quale ha avuto un'altra figlia, l'attrice Zoe Kravitz.

