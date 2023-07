La data esatta della nascita non è stata svelata, il significato del nome, di origine araba, è invece "protettore". Luai è nato a Dubai, dove vive Lindsay Loahn con il marito, sposato a luglio 2022.

Guai giudiziari e vita dissoluta

Una vita burrascosa la sua fatta di eccessi e pagata cara, tra arresti, tribunali e rehab, oltre alla dipendenza da droga e alcol. E poi il rapporto travagliato con la famiglia, specialmente con il padre così come la sua condotta al di fuori dei set cinematografici, tra litigi e guai giudiziari e le sue relazioni personali. Tra il 2002 e il 2003 ha avuto una breve relazione con il cantante Aaron Carter. Nel 2004 è stata fidanzata con Wilmer Valderrama. Si è apertamente dichiarata bisessuale nel 2009 e ha avuto una relazione con la disc jockey inglese Samantha Ronson. Nel 2014 ha invece dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo per motivi di salute. Nel 2007 è stata sorpresa varie volte a guidare l'automobile in stato di ebbrezza, e dopo un incidente in cui è finita contro un albero, ha iniziato una cura di 45 giorni in una clinica specializzata in disintossicazione da alcol e droga a Malibù, in California.