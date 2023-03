Lindsay Lohan è incinta del primo figlio, l'ex stellina Disney e bad girl di Hollywood diventa mamma

L'ex stellina Disney ed ex bad girl di Hollywood sta per diventare mamma a 36 anni col marito Bader Shammas . A confermare la lieta notizia è stata la stessa attrice e cantante americana postando sul suo profilo Instagram la foto di una tutina da bebè e la scritta "coming soon". Il suo passato segnato da alcol, droghe e rehab sembra finalmente un capitolo chiuso e Tmz la coppia ha dichiarato: "Siamo super emozionati per l’arrivo del nuovo membro della nostra famiglia e non vediamo l’ora di scoprire questo nuovo capitolo della nostra vita!".

Le nozze con Bader Lindsay Lohan e Bader Shammas, finanziere di origini arabe, sono convolati a nozze lo scorso luglio dopo poco più di un anno d'amore. "Non riesco a credere che tu sia mio marito". Con queste parole e una foto con Bader, Lindsay ha annunciato a sorpresa di essersi sposata. La coppia aveva tenuto nascosta la data delle nozze fino all'ultimo: "Sono la donna più fortunata del mondo", aveva scritto lei, via social: "Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno".

Una carriera precoce Classe 1986 all'età di 12 anni, la Lohan recita per la prima volta nel film "Genitori in trappola" per la Disney e guadagna ulteriore fama tra il 2003 e il 2005 con ruoli di primo piano nei film "Mean Girls", "Herbie - Il super Maggiolino" e soprattutto "Quel pazzo venerdì" con Jamie Lee Curtis.

Nel 2008 ha partecipato come ospite ad alcuni episodi della serie televisiva "Ugly Betty" e nel 2009 è protagonista della commedia per la televisione "Incinta o... quasi". E ritornata sul grande schermo nel 2010 con "Machete".

A partire dal 2004 intraprende anche una carriera parallela come cantante pop, esordendo con l'album discografico Speak che verrà seguito dall'album "A Little More Personal (Raw)". Nel 2011 la Lohan avrebbe dovuto pubblicare un altro album, intitolato provvisoriamente "Spirit in the Dark", che però non è mai stato pubblicato.

Leggi Anche Lindsay Lohan festeggia 33 anni con un selfie senza veli

La svolta a 30 anni Alcol, droga, carcere e amori sbagliati sembrano appartenere ad un passato ormai lontano. La bad girl di Hollywood ha iniziato a prendersi cura di se stessa e sui social ha cominciato a sfoggiare un lato insolitamente candido. Senza un filo di trucco e con lo sguardo dolce si gode il suo angolo di paradiso a Bali, dove ha trovato la serenità che cercava.

Il fidanzato russo Tra il 2015 e il 2016 l'ex stellina Disney ha fatto coppia fissa con il giovane ereditiero russo Egor Tarabasov, con il quale si mormorava si sarebbe sposata e persino che fosse incinta. Ma nessuna delle due ipotesi si è rivelata veritiera e la loro relazione è terminata con un litigio "pubblico" sulla spiaggia.

Leggi Anche Lindsay Lohan, seno al vento su Instagram

Guai giudiziari e vita dissoluta Una vita burrascosa la sua fatta di eccessi e pagata cara, tra arresti, tribunali e rehab, oltre alla dipendenza da droga e alcol. E poi il rapporto travagliato con la famiglia, specialmente con il padre così come la sua condotta al di fuori dei set cinematografici, tra litigi e guai giudiziari e le sue relazioni personali. Tra il 2002 e il 2003 ha avuto una breve relazione con il cantante Aaron Carter. Nel 2004 è stata fidanzata con Wilmer Valderrama. Si è apertamente dichiarata bisessuale nel 2009 e ha avuto una relazione con la disc jockey inglese Samantha Ronson. Nel 2014 ha invece dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo per motivi di salute.

Nel 2007 è stata sorpresa varie volte a guidare l'automobile in stato di ebbrezza, e dopo un incidente in cui è finita contro un albero, ha iniziato una cura di 45 giorni in una clinica specializzata in disintossicazione da alcol e droga a Malibù, in California.

Negli anni successivi la Lohan è stata più volte arrestata e poi rilasciata con l'obbligo di seguire un programma di riabilitazione per dipendenti da alcol e droghe, che lei ha spesso disertato.

Nel 2013 è stata condannata a 240 ore di lavori socialmente utili, dopo aver patteggiato la pena per guida spericolata e falsa testimonianza, in seguito a un incidente avvenuto nel 2012.