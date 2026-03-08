La vicenda risale al maggio 2023, quando l'attrice soggiornava in un hotel a Los Angeles. Durante la permanenza nella struttura, qualcuno riuscì a violare la cassetta di sicurezza dove Lily Collins aveva custodito alcuni effetti personali. Tra gli oggetti rubati c'era proprio l'anello di fidanzamento, impreziosito da un diamante rosa e realizzato su misura dalla designer Irene Neuwirth. Il valore stimato era di circa 10mila dollari, ma per l'attrice il significato era soprattutto affettivo. Oltre all’anello, sparirono anche la fede nuziale e altri oggetti personali. L'episodio fu denunciato alla polizia di Los Angeles e il valore complessivo del furto superava i 10mila dollari.