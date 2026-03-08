Lily Collins ritrova l'anello rubato, il gioiello da 10mila dollari torna al dito dopo tre anni
L'attrice racconta sui social il sorprendente lieto fine: il prezioso simbolo dell'amore con il marito Charlie McDowell era stato rubato nel 2023
A volte la realtà riesce a regalare colpi di scena degni di una serie televisiva. Lo sa bene Lily Collins, che dopo tre anni ha ritrovato il suo anello di fidanzamento, rubato nel 2023 durante il soggiorno in un hotel. L'attrice ha condiviso la notizia attraverso le sue storie su Instagram, mostrando tutta la sua emozione. "Sono senza parole" ha scritto, accompagnando le immagini del gioiello tornato all'anulare sinistro.
Il furto durante il soggiorno in hotel
La vicenda risale al maggio 2023, quando l'attrice soggiornava in un hotel a Los Angeles. Durante la permanenza nella struttura, qualcuno riuscì a violare la cassetta di sicurezza dove Lily Collins aveva custodito alcuni effetti personali. Tra gli oggetti rubati c'era proprio l'anello di fidanzamento, impreziosito da un diamante rosa e realizzato su misura dalla designer Irene Neuwirth. Il valore stimato era di circa 10mila dollari, ma per l'attrice il significato era soprattutto affettivo. Oltre all’anello, sparirono anche la fede nuziale e altri oggetti personali. L'episodio fu denunciato alla polizia di Los Angeles e il valore complessivo del furto superava i 10mila dollari.
Il simbolo dell'amore con Charlie McDowell
Quel gioiello rappresentava il momento in cui il regista Charlie McDowell le aveva chiesto di sposarlo nel 2020. Un passo importante che aveva portato la coppia al matrimonio nel 2021. Negli anni successivi la loro famiglia si è allargata: nel 2025 i due sono diventati genitori della piccola Tove, nata tramite maternità surrogata.
La gioia condivisa sui social
Dopo tre anni, il gioiello è stato finalmente restituito alla legittima proprietaria. Collins ha condiviso la sua felicità con i follower, raccontando lo stupore per un finale che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Un momento di pura gioia che l'attrice ha voluto immortalare mostrando l'anello di nuovo al suo posto: un piccolo oggetto, ma carico di ricordi e significati.