Lilly Wachowski rivela: "Matrix è un'allegoria trans"

Il franchise racconta la storia di Neo (Keanu Reeves), un hacker intrappolato in una versione simulata della realtà, soprannominata Matrix. Lilly ha spiegato che il cuore del film "era tutto incentrato sul desiderio di trasformazione, ma tutto proveniva da un punto di vista velato". La regista ha anche aggiunto che il personaggio di Switch (Belinda McClory) era stato originariamente scritto per presentarsi come maschio nel mondo reale e come una donna in Matrix. Alla produzione, però, l’idea non piacque.

Dopo l'uscita della trilogia di "Matrix", entrambi i fratelli Wachowski fecero coming out, dichiarando il loro orientamento transessuale e diventando Lana e Lilly. Come ha spiegato ancora Lilly: "Non so quanto la mia natura trans fosse presente nel mio cervello mentre stavamo scrivendo il film. Vivevamo in un mondo immaginario, ecco perché mi sono indirizzata verso fantascienza e fantasy e giocavo a 'Dungeons and Dragons'. Riguardava tutto la creazione di mondi. Siamo state in grado di immaginare cose che all'epoca non si vedevano sul grande schermo".

A proposito della loro scelta di dichiarare la propria natura trans, la regista ha riflettuto: "C'è uno sguardo critico sul nostro lavoro che passa attraverso la lente della nostra natura trans. E' una cosa interessante perché ci ricorda che l'arte non è mai statica. Mentre i concetti di identità e trasformazione sono componenti fondamentali nella nostra opera, il fondamento su cui poggiano tutte le idee è l'amore".

Nel frattempo, la sorella Lana Wachowski (è regista e co-autrice) è tornata sul set per continuare le riprese di "Matrix 4" in cui torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith. L’uscita americana è stata rinviata al 1 aprile 2022.

