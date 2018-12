Lillo e Greg a teatro con "Gagmen": "Ci trasformiamo in improbabili supereroi"

Con loro sul palco Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini, per uno spettacolo che propone cavalli di battaglia della coppia e tanti nuovi sketch creati apposta per l'occasione. In scena anche i loro pezzi radiofonici come "Che, l’hai visto?", "Greg Anatomy" e "Normal Man", supereroe normodotato che cerca di aiutare come può l'umanità.



E' uno show composto da sketch, cosa porterete sul palco?

Ci sono due sketch che non mettevamo in scena da una quindicina di anni e un cavallo di battaglia, mentre il resto sono tutti sketch nuovi scritti appositamente per lo spettacolo



Tema dello spettacolo sono i supereroi, come mai?

Sappiamo che la Marvel non ci chiamerà mai ad interpretare i supereroi ufficiali e quindi ce li siamo cuciti addosso. Ci sarà anche Normal Man, che già usiamo in radio e poi 4 supereroi con improbabili poteri, una parodia degli Avengers con qualche richiamo all'attualità



Il pubblico milanese vi ha sempre accolto molto bene...

Sì, siamo romani ma in realtà il nostro tipo di umorismo è molto più masticato al nord. Da Felice Andreasi a Walter Valdi, passando per Franca Valeri e Vittorio Caprioli



I supereroi e più in generale i fumetti sono la passione che vi ha fatto conoscere...

Sì, ci siamo incontrati nel lontano 1986. Eravamo due ragazzini che lavoravano in una casa editrice per fumetti. Quando chiuse ci trovammo senza lavoro e da lì partì il nostro sodalizio artistico suonando nei locali, ma senza grosse aspettative



La vostra comicità è surreale e immediatamente riconoscibile...

Non siamo legati all'attualità perché siamo innamorati della comicità in stile anni 60, come quella della coppia Tognazzi-Vianello per intenderci. E' quella dei due sketch che abbiamo deciso di riproporre nello show



Teatro, cinema, musica, web, radio e tv... Dove vi trovate meglio?

Come coppia il teatro, perché è il mezzo più divertente e immediato per un attore, e la radio, che si sposa bene con il nostro tipo di umorismo surreale. Il web è un universo imprevedibile, siamo rimasti colpiti dal successo di "Pupazzo criminale". E' nato per divertimento e ha avuto molto successo