Tra le austere e slavate pareti di una stanza del manicomio di Saint Paul, dove il pittore fu ricoverato nel 1889, in seguito all'attacco di follia che lo portò a tagliarsi un orecchio, Vincent Van Gogh sperimenta l'isolamento dalla vita, dalla natura, ma soprattutto dal colore. Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco? "Il pretesto dello spettacolo", spiega Preziosi: "è raccontare cos'è un processo creativo, cosa significa avere a che fare con l'arte. Per Van Gogh l'arte è qualcosa di irrinunciabile, di necessario, per la quale rischiare la vita...".



Vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la “...scrittura limpida, tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi con feroce immediatezza espressiva” (dalla motivazione della Giuria n.d.r.) il testo di Massini offre spunti di riflessione sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea: "La semplificazione di ciò che si intende per arte oggi è davvero imbarazzante e vergognosa...", spiega Preziosi, star delle serie tv (tra gli altri “Elisa di Rivombrosa”) e del cinema, ma con il teatro nel cuore e che, per calarsi appieno nel suo personaggio, ha lavorato a tutto campo, studiando, leggendo e sperimentando il suo corpo, attraverso la meditazione dinamica dei 5 ritmi ad esempio, come racconta lui stesso: "Volevo mostrare cosa significhi davvero abbattersi sulla tela, come succedeva a lui e essere sopraffatti dalla natura che vuole essere dipinta...".