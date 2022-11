Ligabue: "Ecco la mia quarantena in una stanza d'albergo"

Il rocker ha dovuto annullare le ultime due date del suo tour europeo , al Bataclan di Parigi e allo Shepherd's Bush Empire di Londra, perché ha contratto il Covid: "Non mi passa più", dice il Liga mostrando in un video, condiviso sui social, i particolari della stanza in cui è "prigioniero".

"Questo è il posto dove sto trascorrendo questi lunghissimi giorni. Oggi siamo al quinto...", racconta Ligabue riprendendo la camera con il telefonino: le maschere di Batman e Dart Fener sulle due lampade accanto al letto: "Non mi chiedete perché, non lo so le ho trovate così", i messaggi di benvenuto scritti sullo specchio "Welcome Luciano" e il comodino pieno di medicinali: "Brufen d'ordinanza come da consiglio medico, vitamina C, spray nasale".

Poi il rocker indugia sulla chitarra appoggiata sul letto e spiega: "Non è la mia chitarra ma lo è diventata. Arriva da una intuizione di Maioli (Claudio, il manager, ndr), che l'ha vista girando per un mercatino a Parigi e l'ha comprata pensando che mi potesse tenere compagnia e sperando che potessi magari anche scrivere un pezzo. E in effetti qualcosa ho scritto".

Poi il cantante passa alle rassicurazioni: "Per il resto sto bene, sto aspettando di negativizzarmi e poter tornare nel nostro Bel Paese".





Cinque giorni fa il rocker aveva condiviso un altro video in cui annunciava di aver contratto il Covid: "Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra... aveva detto: "vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque. Ciao". Nel post Ligabue aveva anche specificato che i concerti sono rimandati a data da destinarsi e nei prossimi giorni il suo staff darà notizie in proposito.

E proprio nel Bel Paese il cantautore di Correggio si esibirà per due concerti negli stadi nel 2023, come ha annunciato di recente. Il 5 luglio sarà allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Due concerti che si prevede avranno la portata del mitico live di Liga davanti a oltre 100 mila persone alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia dello scorso giugno per l'evento "30 anni in un giorno".

Al momento il cantante è in rotazione radiofonica con "Non cambierei questa vita con nessun’altra" e in libreria con "Una storia", la sua autobiografia, dove si racconta parallelamente a uno spaccato della provincia italiana dagli anni sessanta a oggi, e con "LIGABUE, I testi – Le storie delle canzoni", un libro con i testi commentati delle sue canzoni.