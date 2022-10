Ligabue fermato dal Covid, saltano i concerti di Parigi e Londra

Ligabue fermato dal Covid deve rinunciare alle ultime due date del suo tour europeo, a Parigi e Londra.

E' stato lo stesso Liga a comunicarlo con un video social. "Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perché dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid".