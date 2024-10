Liam Payne, concerti cancellati, ricoveri e messaggi di morte: i segnali che avevano fatto preoccupare i fan

L’ex membro degli One Direction si trovava in una villa quando si è sentito male ed è stato portato d’urgenza in ospedale per eseguire una serie di esami e cercare di capire bene il problema.

Sui social aveva scritto un lungo post in cui spiegava cosa stava succedendo: “A malincuore devo dirvi che non abbiamo altra scelta che rimandare il mio prossimo tour in Sud America. Nell'ultima settimana sono stato in ospedale con una grave infezione renale, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora devo riposare e riprendermi... A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora rimborseremo i biglietti, quindi, fate attenzione agli aggiornamenti dal vostro punto di acquisto. Grazie come sempre per l'affetto e il sostegno, e vi aspettiamo presto”.

Dopo la notizia sua madre Karen aveva condiviso di sentirsi "impotente" e "preoccupata da morire".