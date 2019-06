Liam Gallagher, a settembre esce il nuovo album

"Why Me? Why Not.", il secondo album di Liam Gallagher uscirà il 20 settembre. Il nuovo progetto è anticipato dal singolo "Shockwave". L'artista porterà il disco in giro per l'Europa e l'Inghilterra con un tour di 23 date, dalla O2 Arena di Londra alla Men Arena di Manchester, e tornerà in Italia con due concerti, il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum).

"Volevo che questo mio secondo disco - spiega Liam Gallagher - fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di 'As You Were' e questo la dice lunga, perche' e' stato un disco epico, no?!".

Il 4 luglio Liam si esibirà in Italia, a Barolo, al festival Collisioni il 4 luglio. "Why Me? Why Not." sarà disponibile in formato fisico cd e vinile e in formato digitale (download e streaming). Verrà reso disponibile anche un pacchetto speciale D2C che include una versione deluxe del disco, un vinile 'sun yellow' e un formato da 12" che include tre bonus track e una demo esclusiva. La copertina dell'album include un ritratto del fotografo Tom Beard.