Medimex, Liam Gallagher trasforma Taranto in capitale del britpop per una sera | Si chiude con Patti Smith

In una serata aperta dalle atmosfere rarefatte dei Joycut e poi scaldata dal dj set di Ringo, “Rock'n'Roll Star" è stata la scintilla definitiva per catturare il pubblico del Festival & Music Comference organizzato da Puglia Sounds e Regione Puglia e di cui quest'anno Tgcom24 è media partner. Non è bastata qualche incertezza vocale a spegnere l’entusiasmo di fronte a una scaletta compatta ma senza cali di tensione, dove i brani della carriera solista e con i Beady Eye di Liam si sono intrecciati a classici degli Oasis, piazzati strategicamente per catturare il pubblico. Oltre al brano di apertura ecco quindi "Morning Glory", "Columbia", "Lyla" e "Cigarettes and Alcohol", fino al finale con "Wonderwall", "Roll With It" e "Champagne Supernova".



STASERA PATTI SMITH - Per il gran finale cambio di atmosfere con la “sacerdotessa” del rock Patti Smith.. L’interprete di “Horses”, “Because the Night” e “People Have the Power” celebrerà in esclusiva per il Medimex i quarant’anni dei leggendari concerti di Bologna e Firenze del 1979 che sancirono il ritorno in Italia dei grandi raduni rock dopo la “stagione degli incidenti”. La serata sul main stage si apre alle ore 20 con i Sound of Garage, la band composta da quattro medici pugliesi, uniti dalla passione per il rock e il blues. Alle ore 20.30, esibizione dei Kalàscima, la formazione che porta in giro per il mondo il suo personale sound che ridisegna la tradizione con un suono urbano e contemporaneo, è ospite del Medimex con il K Tour.