L'ex moglie di Elton John presenta il conto a trent'anni dal divorzio

Elton John ha sempre ricordato con affetto l'ex moglie Renate e anche lei ha sempre tutelato con il silenzio l'immagine della star inglese. A oltre trent'anni dal divorzio, però, la signora Blauel ha aperto un procedimento legale contro di lui all’Alta Corte di Londra. Non si conoscono i dettagli, ma i media inglesi parlano di un'ingiunzione. Trai due ci sarebbero quindi dei conti in sospeso e la donna è andata a battere cassa.

Non è chiaro perché la donna sia passata alle vie legali, ma spesso l'ingiunzione è un'arma giuridica per impedire la pubblicazione di alcuni materiali. L'avvocato della donna ha confermato di aver presentato le carte, senza però svelare le motivazioni alla base dell'azione legale. Ha inoltre aggiunto che "spera di risolvere la questione in maniera amichevole". Nessun commento. al momento. invece da parte del legale di Elton John.

Il matrimonio negli Anni Ottanta - Renate Blauel è un tecnico del suono e conobbe la popstar nel 1983, durante le registrazioni del suo album "Too Low for Zero". I due convolarono a nozze l'anno seguente durante il tour in Australia e divorziarono nel 1988. Dopo la fine del matrimonio John fece coming out e nel ha sposato nel 2014 il regista canadese David Furnish, con cui ha due figli

In silenzio per oltre trent'anni - La donna si è sempre rifiutata di rilasciare interviste e di parlare di Elton John. Nella sua autobiografia, uscita lo scorso anno, il cantante la ricorda con affetto: "Ho spezzato il cuore di una donna che amavo e che mi ha amato incondizionatamente. Lasciarsi è stato doloroso, ma senza astio. Per anni, ogni volta che mi succedeva qualcosa, la stampa si presentava alla porta di casa sua per raccogliere qualche gossip maligno, ma lei ha sempre detto ai giornalisti di lasciarla in pace",

I due dopo il divorzio si sono rivisti solo una volta. Elton voleva presentarle la sua famiglia, ma la donna rifiutò: "Volevo che incontrasse i miei figli, che li vedessi e fosse presente nelle loro vite. Declinò l'invito e io non insistetti. Rispettai la sua scelta e i suoi sentimenti.

