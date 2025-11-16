Lewis Capaldi riparte da "The Day That I Die", il brano più personale della sua vita

Capaldi non ha mai nascosto quanto il successo improvviso e travolgente avesse lasciato segni profondi. La scelta di sospendere i concerti e fermare ogni attività pubblica era arrivata per necessità, un atto di cura verso se stesso. "Survive" nasce proprio da quel tempo sospeso: un percorso personale che gli ha permesso di capire cosa volesse davvero raccontare e come farlo. Il ritorno con un Ep così introspettivo è il segno di un artista che riparte con maggiore consapevolezza, senza l'urgenza di dimostrare nulla, ma con la volontà di essere autentico.