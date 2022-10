Levante irriconoscibile: da mora a pel di carota

La cantante ha infatti abbandonato i lunghi capelli corvini per una fluente chioma color pel di carota in pendant con il divano di casa, come ha raccontato lei nelle storie. "Nel multiverso sarei così, ne sono certa", commenta Levante, orgogliosa della metamorfosi.

Dal parrucchiere Levante si è portata dietro anche nonna Rosalia e nelle storie di Instagram la si vede un po' perplessa, mentre aspetta che il colore della nipotina si asciughi. "Sono però terrorizzata da nonna Rosalia. E' l'unica persona di cui io temo la reazione... Forse mi metto una parrucca o un cappello. Nonna Rosalia non è che dice qualcosa di brutto, lei ti schifa proprio", ha confessato nelle storie di Instagram.

La reazione che la preoccupava di più era però quella della figlia, la piccola Alma, che ha immediatamente promosso la mamma: "Alma mi ha visto, mi ha sorriso e abbracciato. Non si è spaventata, era la mia unica pura".

"Per quanto riguarda il colore di riferimento è quello del divano", ha ammesso mostrandolo. "Sono andata dal parrucchiere e ho chiesto di diventare più o meno così, per mimetizzarmi". Un pensiero è poi andato ai suoi fan, che da anni erano abituati ai lunghi capelli corvini: "So che alcuni sono rimasti traumatizzati da questo cambiamento rivoluzionario, ma mi andava".

Un antipasto di quello che sarà il suo prossimo progetto musicale: "Non volevo essere rassicurante perché il disco non lo sarà. Poi è un gioco, alla fine si può ritornare come si vuole. Facciamo pace?".