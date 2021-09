Levante in dolce attesa: "Quando verrai alla luce ti darò il mondo"

Cicogna in volo per Levante: in dolce attesa di una bambina Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Levante ha aspettato il quinto mese per dare la bella notizia: è in dolce attesa di una bambina. Via social le ha dedicato un tenero messaggio, ripercorrendo gli ultimi mesi vissuti con lei in grembo: "Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo".