Da Levante a Paradiso per "Heroes", il primo concerto italiano in live streaming

Cinque ore di musica che hanno visto alternarsi sullo stesso palco, quello dell' Arena di Verona , diverse generazioni. Da Gianna Nannini a Tommaso Paradiso , da Levante ad Elodie : più di 40 artisti si sono riuniti per " Heroes ", il primo concerto italiano in live streaming dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Pubblico dal vivo, distanziato e regolato per rispettare le norme anti Covid-19, così come pubblico collegato sulla piattaforma 'Futurissima' (e su smartphone attraverso l'app A-Live) e un numero di biglietti elettronici venduti che ha superato quota 30 mila.

"Non è la sostituzione della musica live", sottolineano gli organizzatori, ma qualcosa che potrebbe aggiungersi ai concerti, che torneranno".

Il primo evento pensato e creato per lo streaming ha preso il via alle 18.50 con l'omaggio ad Ennio Morricone firmato da Alex Braga con la giovane arpista elettronica Kety Fusco e il soprano Rosa Feola, per poi proseguire con tra i tanti e in ordine sparso: Gazzelle con gli Zero Assoluto, Coez ma anche Marlene Kuntz e Afterhours, Fedez, Marracash con Elisa, Elodie, come i Subsonica, Achille Lauro e Brunori Sas. Salti pindarici tra note e pubblici ancora lontani. Sotto i riflettori dell'Arena, anche Aiello, Anastasio, Anna, Cara, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra e Levante. Poi ancora il cantautorato rap di Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Priestess, Random, Rocco Hunt con Ana Mena, Salmo, Selton, Shiva, The Kolors, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

Tra le numerose esibizioni, i Pinguini Tattici Nucleari hanno cantato per la prima volta "Bergamo", dedicata alla loro città, uno dei centri più colpiti dalla pandemia sul fronte italiano. Tutti i proventi derivanti da 'Heroes' andranno ad alimentare 'Covid-19 Sosteniamo la musica', il fondo di Music Innovation Hub promosso insieme a FIMI in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE, PMI, che è rivolto alle categorie del settore musicale piu' colpite dagli effetti dell'emergenza e che finora ha già raccolto oltre 500mila euro e sostenuto centinaia di lavoratori in difficoltà.

Il progetto è stato organizzato e prodotto da Friends And Partners, Live Nation Italia e Vivo Concerti, che per la prima volta si ritrovano insieme per sostenere la musica live e i lavoratori dello spettacolo.

