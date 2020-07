Salmo e Ghali portano la musica in mezzo al mare: 180 barche per il loro live su un palco galleggiante

Un boat party per pochi fortunati in sicurezza e con una star dell'hip hop. Sold out da giorni, si è tenuto con enorme successo sabato 18 luglio il live di Salmo al largo della baia di Porto Frailis, ad Arbatax . E tra gommoni, velieri e barche passeggeri erano 180 le barche intorno al palco sul mare per assistere ad uno strepitoso spettacolo senza precedenti e con una guest star d'eccezione: Ghali.

Dopo tanti mesi di attesa, a causa delle restrizioni per il coronavirus, finalmente i tanti fan del rapper olbiese hanno potuto assistere ad un concerto del loro artista preferito, protagonista del Red Valley Sea Party, evento musicale inedito per la Sardegna con un tratto di mare che è diventato palcoscenico e platea per un esclusivo e gratuito set di concerti.

Tre ore di musica dalle 17.30 alle 20.30 per una serata organizzata da Red Valley Festival insieme a Red Bull, Lebonski Agency e Regione Sardegna. Oltre a Salmo sul palco galleggiante è salito anche Ghali, il rapper milanese di origini tunisine e il dj set di Max Brigante, frontman del radio show "Mamacita".



A riscaldare l’atmosfera dal primo pomeriggio ci ha pensato il dj set di Radiolina, seguito poi alle 17.30 dallo show “Mamacita”, con Max Brigante di Radio 105 in consolle e tre ballerine che si muovevano alla perfezione su ritmi latini e r’n’b.



Alle 18.30 il “secret guest” dell’evento ha calcato il palco della “Lady Ship”: il rapper milanese Ghali ha fatto cantare per circa mezz’ora i partecipanti sulle note delle sue hit più famose, tra “Cara Italia”, “Happy Days” e la canzone dell’estate “Good Times”, concedendo anche qualche richiesta al pubblico in estasi sui gommoni in prima fila.

Alle 19 il padrone di casa ha preso possesso del palco galleggiante e ha salutato la sua terra sotto “90 minuti” di applausi: Salmo, re indiscusso della serata, ha fatto letteralmente saltare i presenti sulle barche tra un dj set di stampo UK garage e un’esibizione con alcune tra le sue canzoni più famose, come “Russell Crowe”, “1984”, “Perdonami”, “Ho Paura Di Uscire” e l’inaspettata “The Island”, brano composto nel 2013 in onore della sua Sardegna e cantato pochissime volte dal vivo.



Il pubblico ha risposto benissimo alle rime del rapper sardo, cantando ogni pezzo sino al gran finale che ha visto esibirsi insieme Salmo e Ghali sulle note di “Boogieman”, il super singolo del rapper milanese uscito a gennaio 2020 ft Salmo.



Al tramonto è calato anche il sipario e tutte le imbarcazioni hanno fatto rientro in porto, restituendo la splendida baia alla natura e lasciando un bellissimo ricordo nel cuore di tutti i partecipanti.

