Leonardo DiCaprio cuore d'oro: ha salvato un uomo disperso in mare

Avventura con happy end in mare per Leonardo DiCaprio ben lontana da quella che aveva "vissuto" sul grande schermo in "Titanic". Come riporta il Sun, lo scorso 30 dicembre l'attore avrebbe contribuito a salvare la vita a un giovane marinaio francese caduto nelle acque dei Caraibi da una nave da crociera e che era disperso da 11 ore. "L'imbarcazione dell'attore si è diretta nel mare agitato trovandolo al crepuscolo mentre una tempesta si avvicinava", si legge sul quotidiano inglese.