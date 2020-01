Leonardo DiCaprio in prima linea contro i fuochi australiani: donati 3 milioni di dollari

Se inizialmente il suo apporto era stato più simbolico che concreto, ora Leonardo DiCaprio ha deciso di fare sul serio per cercare di aiutare l'Australia a uscire dalla drammatica situazione in cui si trova a causa degli incendi. La stella di Hollywood ha deciso di donare 3 milioni di dollari (che corrispondono a 4,5 milioni di dollari australiani) all'Australian Wildfire Fund.

La donazione è stata annunciata con un post su Instagram e ha lo scopo di "assistere gli sforzi critici antincendio nel Nuovo Galles del Sud, aiutare le comunità locali più colpite dai roghi, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici". Allo stesso tempo DiCaprio è consapevole che per quanto importante questa azione non è sufficiente a risolvere il problema e quindi invita tutti a donare quanto possibile per dare il proprio contributo.

