Leo Gassmann fa ballare tutti con "Take That"

"Il singolo racconta di un amore che finirà con il botto, dopo un tour mondiale. Sempre più spesso nella società odierna si tende ad abusare della parola 'per sempre'. Niente è eterno ma l’amore va vissuto fino alla fine con gioia e un pizzico di ironia!", racconta Leo Gassmann.

Leo Gassmann viene dal successo del precedente singolo "Dammi un bacio, Ja", diventato virale sui social e colonna sonora della seconda stagione di "Un Professore". Recentemente Leo è stato inserito da Forbes Italia nella lista dei "100 migliori under 30" nella categoria "Entertainment". Leo è anche stato protagonista del film "Califano", impersonando il cantautore Franco Califano e raccontandone. Per la realizzazione del film, Leo Gassmann ha inciso alcune delle canzoni più celebri del cantante romano, riarrangiate e interpretate insieme al gruppo di musicisti storici di Califano. A testimonianza del suo grande impegno ecologista, Leo parteciperà alla 54esima Giornata Mondiale per la Terra (Earth Day) il 20 aprile al Villaggio per la Terra a Terrazza del Pincio a Roma.

Chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. A 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. A 19 anni viene selezionato per essere uno dei dodici concorrenti di "X Factor 12" arrivando alla semifinale. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano "Vai bene così", confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di “Vai Bene Così”, che ad oggi vanta oltre 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma. Quest’anno si è laureato in Arte e Comunicazione all’Università John Cabot di Roma. Dopo l’album d’esordio “Strike”, il giovane cantautore romano ha pubblicato i singoli “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì (feat. L’Ennesimo)”. L’artista è stato in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il singolo "Terzo Cuore". È uscito quest’anno il suo album “La strada per Agartha”, che conteneva anche il singolo “Volo Rovescio” e a cui si è aggiunto poi il singolo “Capiscimi”, accompagnato da un simpatico videoclip in cui appare anche Sofia Viscardi. Nel 2023 il brano “Dammi un bacio, Ja”, divenuto virale sulle piattaforme social, è stato incluso nella colonna sonora della seconda stagione di “Un Professore”. Ad oggi ha accumulato oltre 66 milioni di stream totali.