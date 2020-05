Lego Batman spiega ai bambini come difendersi dal coronavirus

Mentre qui da noi è partita la fantomatica Fase 2, anche Batman, nella versione cartoon Lego, scende in campo per spiegare ai bambini e alle loro famiglie cosa fare per difendersi dal Covid-19. In un breve video sempre in stop-motion postato sui social, l'Uomo Pipistrello in mattoncino si dimostra ingaro del virus, mentre la voce fuori campo del maggiordomo Alfred gli spiega cosa è accaduto nel mondo in questi ultimi tempi. "Fa un po' paura, ma s'intende non a me, ai bambini!", dice a un certo punto con la prosopopea con cui l'abbiamo conosciuto già in "Lego Movie" e "Lego Batman - Il film".