Coronavirus, duettare con Sting o chiacchierare con gli Strokes? L'asta benefica di Sotheby's

Un duetto con Sting o con Rod Stewart , una lezione di teatro con Patrick Stewart , una discussione sulla musica con gli Strokes o un cocktail con Hillary Clinton , tutto naturalmente in collegamento video: sono le esperienze offerte con un'asta di beneficenza organizzata da Sotheby's che punta a raccogliere fondi per sostenere i rifugiati durante la pandemia del coronavirus. La vendita all'incanto, anch'essa online, sarà condotta dalla famosa casa d'aste dall'1 all'8 maggio, utilizzando le videochiamate di Google Meet.

Sting ha promesso di duettare con il miglior offerente in una sessione di registrazione da remoto mentre Sir Patrick Stewart insegnerà l'arte dell'orazione shakespeariana. Hillary Clinton discuterà davanti a un drink di come la pandemia cambierà il mondo mentre un fan di "Downton Abbey" potrà fare una visita virtuale al castello di Highclere con la scrittrice e creatrice Julian Fellowes e gli attori Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern. L’artista britannico Mark Quinn è a disposizione per una lezione virtuale sulla creazione artistica, mentre il comico Sacha Baron Cohen offre una video conversazione, così come l'astronauta dell'Apollo 9 Russell Schweickart.

Le offerte partono da 50 dollari e l'operazione sosterrà l'organizzazione non governativa International Rescue Committee.

L’amministratore delegato di Sotheby's, Charles F. Stewart, ha affermato che l’asta è un modo di essere coinvolti negli aiuti sia per l’istituzione che per i suoi clienti: “Molti dei nostri clienti in tutto il mondo hanno chiesto di sostenere gli sforzi di soccorso durante il Covid-19 e, con la collaborazione di Google e di molte celebrità che si impegnano a supportare questa esperienza unica di vendita all’asta, vogliamo sostenere gli sforzi dell’International Rescue Committee".





TI POTREBBE INTERESSARE: