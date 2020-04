Beyoncé dona 6 milioni di dollari per sostenere gli afroamericani durante il coronavirus

Beyoncé donerà 6 milioni di dollari ad alcune organizzazioni locali che stanno combattendo in prima linea contro l'emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Lo ha annunciato la sua organizzazione benefica Bey Good, in una dichiarazione diffusa sul sito web, in cui afferma che "i neri americani appartengono in modo sproporzionato a parti essenziali della forza lavoro che non hanno il lusso di poter lavorare da casa".

"SIAMO UNA FAMIGLIA, PROTEGGETEVI" - "La gran parte delle comunità afroamericane è stata pesantemente colpita in questa crisi. Il virus sta uccidendo la popolazione nera a un tasso di crescita allarmante qui in America. Per favore proteggetevi, siamo una famiglia e abbiamo bisogno di te", ha aggiunto Beyoncé in un video pubblicato su Instagram.

"TASSI DI MORTALITA' ALLARMANTI" - "Le comunità di colore stanno soffrendo con proporzioni epiche a causa della pandemia del Covid-19. Molte famiglie vivono in zone con servizi carenti, in abitazioni che rendono difficile il distanziamento sociale. Comunità dove già mancavano fondi per istruzione, salute e case, ora affrontano tassi d'infezione e morte allarmanti. E a queste comunità mancano accesso a test e cure sanitarie eque". Le organizzazioni che otterranno il supporto della cantante sono basate in particolare a Houston, New York, New Orleans e Detroit

I protagonisti di "One World Together at Home" IPA 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 24 di 24 24 di 24 IPA 24 di 24 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 12 di 24 13 di 24 IPA 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 IPA 22 di 24 IPA 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: