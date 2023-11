La Lega del Filo d'Oro porta in scena "Anna dei miracoli" ad Ancona

La storia di "Anna dei miracoli"

Quella di "Anna dei miracoli" è una storia emozionante, che racconta in modo emblematico il vissuto di tutte quelle famiglie che arrivano alla Lega del Filo d'Oro prive di speranza per i tanti no ricevuti. Racconta il loro senso iniziale di sconfitta e impotenza, ma anche quella fiducia ritrovata che ripongono quotidianamente nell'importante lavoro svolto dalla fondazione capace di creare per i loro figli un mondo nuovo di possibilità.