Lega del Filo d'Oro, nel 2022 record di assistiti e servizi in aumento

Il bilancio sociale del 2022 Nel 2022 è inoltre cresciuto il numero degli utenti in cura nei cinque centri residenziali della Lega del Filo d'Oro che è salito a 326, in aumento del 8% rispetto al 2021. In crescita anche le giornate di attività della fondazione, che sono arrivate a 69.961, registrando un incremento del 5% rispetto al 2021.

In totale, lo scorso anno i servizi e le sedi territoriali della fondazione sono stati punto di riferimento per 758 persone sordocieche con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso si tratta del numero di utenti più alto degli ultimi anni e indica la crescente capacità dell'organizzazione di accompagnare le persone anche nei loro territori.

Completate e inaugurate nuove sedi Lo scorso anno è stato completata la seconda parte del Centro Nazionale di Osimo, il polo di alta specializzazione inaugurato a marzo alla presenza del Presidente della Repubblica. Inoltre, sono state inaugurate e rese operative le Sedi Territoriali di Novara e Pisa.

Dipendenti e volontari in aumento I significativi risultati ottenuti dalla Lega del Filo d'Oro nel 2022 sono stati raggiunti grazie alle persone che mettono esperienza e passione al servizio della Fondazione a partire dai dipendenti, che nello scorso anno, sono stati 682, in crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente. Il 2022 è stato inoltre l’anno della ripresa del volontariato in presenza: in totale, i volontari attivi sono stati 465, in aumento del 23% rispetto al 2021.