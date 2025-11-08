Morto Lee Tamahori, regista di "Once Were Warriors"

In una dichiarazione a Radio New Zealand, la famiglia di Tamahori ha dichiarato che l'uomo era affetto dal morbo di Parkinson e che è morto "serenamente a casa". Hanno aggiunto che: "La sua eredità perdura con la sua famiglia, ogni regista che ha ispirato, ogni limite che ha infranto e ogni storia che ha raccontato con il suo occhio geniale e il suo cuore onesto. Leader carismatico e dallo spirito creativo feroce, Lee ha sostenuto la causa Maori sia sullo schermo che fuori. Abbiamo perso un immenso spirito creativo".