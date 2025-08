E' morto Jonathan Kaplan, regista dell'iconica serie tv "E.R. Medici in prima linea"

Nel corso degli anni 70 realizzò molti film, tra cui "È tempo di uccidere detective Treck" (1974), "Violenza sull'autostrada" (1975) o "Giovani guerrieri" (1979), ma è negli anni 80 che fece le sue esperienze più significative nel cinema e nello spettacolo, collaborando anche con con musicisti come Barbra Streisand, John Mellencamp e Rod Stewart. Nel 1988 diresse l'acclamato "Sotto accusa", film basato su una storia vera e grazie al quale Jodie Foster vinse il suo primo Oscar come migliore attrice. Nella pellicola l'attrice interpretava una cameriera stuprata da tre uomini in un bar, tra gli applausi degli avventori.

L'anno successivo fu dietro la macchina da prese di "Legami di famiglia", con James Woods e Glenn Close, mentre nel 1992 diresse "Abuso di potere" con Kurt Russell, Madeleine Stowe e Ray Liotta, e "Due sconosciuti, un destino", con Michelle Pfeiffer in una performance nominata all'Oscar. Dalla dine degli anni 90 Kaplan si dedicò prevalentemente alla televisione, dirigendo episodi di diverse serie tra cui "Law & Order: Unità Speciale", "Senza traccia" (Without a Trace) e "Brothers & Sisters". Ma il suo contributo maggiore al mondo del piccolo schermo lo diede firmando oltre 50 episodi del noto medical drama " E.R. – Medici in prima linea", per il quale tra il 1997 e il 2005 ricevette cinque nomination agli Emmy.

Ha diretto inoltre due video musicali per Rod Stewart: Infatuation (1984) e Lost In You (1988).