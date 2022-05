Lea Seydoux fa rivivere un classico dell'erotismo: sarà la nuova "Emmanuelle"

Ma Lea Seydoux oltre al talento unisce una grande bellezza e non ha mai lesinato nell'uso del proprio corpo sul grande schermo. Non stupisce quindi che ora si calerà nei panni (si fa per dire) di un personaggio cult dell'erotismo anni 70 , " Emmanuelle ". Il film sarà diretto dalla regista Audrey Diwan e scritto dalla stessa Diwan e da Rebecca Zlotowski, che ha diretto la Seydoux in passato nel film "Belle epine".

Tratto dal romanzo di

Emmanuelle Arsan

Just Jaeckin

Sylvia Kristel

Histoire d'O

, "Emmanuelle" è un film diretto nel 1974 dacon protagonista. Narra le vicende di una giovane donna alla ricerca dell'emancipazione sessuale attraverso una serie di esperienze trasgressive e libertine soprattutto in ambientazioni esotiche. Negli anni 70, insieme a "", divenne paradigma di un certo erotismo patinato e diede anche origine a numerosi sequel.

Ora quel soggetto viene ripreso e, presumibilmente, adattato ai giorni nostri, in un'epoca in cui l'emancipazione sessuale sembra avere un altro significato e un'altra portata. Come la

Diwan

Annie Ernaux