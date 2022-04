Bellezze da brivido: dalla Bellucci alla Theron, i 10 migliori nudi degli horror anni 90

Sono quelle che spesso aggiungono un pizzico di pepe a film pensati per far paura. E così il sito "Mr. Skin" ha messo in fila i 10 migliori nudi ammirati in film horror negli anni 90 . Anni in cui a spogliarsi erano in questo caso stelle di prima grandezza. Tra le dieci sequenze scelte infatti troviamo nomi di peso come quelli di Charlize Theron, Drew Barrymore, Sherylin Fenn e la nostra Monica Bellucci .

Alyssa Milano in "Embrace of the Vampire"

Stacy Haiduk in "Luther the Geek"

Monique Gabrielle in "Evil Toons - Non entrate in quella casa"

Nella classifica compaiono classici del genere, blockbuster e piccoli cult. "

Meridian

Sherylin Fenn

Sorceress

Rochelle Swanson

Evil Toons - Non entrate in quella casa

Monique Gabrielle

" è un film del 1990 che sfrutta la popolarità (e la bellezza) di, fresca del grande successo di "Twin Peaks". "" invece, è un film di genere horror-fantastico, mai arrivato in Italia, che aveva come principale attrazione la presenza dell'ex bimba indemoniata Linda Blair e la bellezza di, che si è guadagnata un posto in classifica. In "" (1991) fa invece bella mostra di sé, che con la nudità aveva una certa dimestichezza essendo stata protagonista di un film della serie erotica "Emmanuelle".

Difficile dimenticare la splendida vampira

Monica Bellucci

Luther the Geek

Stacy Haiduk

Specie mortale

Natasha Henstridge

L'avvocato del diavolo

Charlize Theron

Drew Barrymore

Alter Ego

Kelly Monaco

Giovani diavoli

Alyssa Milano

Embrace of the Vampire

che insidia Keanu Reeves in "Dracula di Bram Stoker" (1993) di Francis Ford Coppola, mentre "" (1989), con, è decisamente meno alto a livello autorale ma resta un classico per gli appassionati della Troma, la casa di produzione specializzata in b-movie horror. In "" (1995)è un'aliena tanto bella quanto letale. Mentre ne "" (1997) la poveraè portata alla disperazione al punto da osare un nudo integrale in chiesa.in "" (1993) si sdoppia in un ruolo da brividi e regala un nudo sotto una doccia... di sangue mentrein "" (1999) indossa il trucco dell'uomo delle stelle dei Kiss (Paul Stanley) e come lui si presenta a torso nudo, con diversi risultati. Infine, diventata celebre con la serie tv "Streghe", in "" (1995) è una casta ragazza insidiata da un affascinante vampiro.

