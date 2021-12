Le 10 scene di nudo più belle del 2021: da Alexandra Daddario a Sydney Sweeney

Nel 2021 che si sta chiudendo sono state poche le star di prima fila a spogliarsi in un film o in una serie tv. Ma le scene di nudo di una certa rilevanza non sono mancate. Il sito Mr Skin ha messo insieme le 10 migliori con protagoniste attrici come Alexandra Daddario, Sydney Meyer e Sydney Sweeney . C'è anche la cantante Halsey , che ha regalato un nudo integrale in un suo video.

Al decimo posto si è piazzata Alexandra Daddario, una delle protagoniste di "The White Lotus", commedia satirica ambientata in un resort hawaiiano. Kelli Berglund è al nono, con una scena di sesso tratta da "Heels", serie ambientata nel mondo del wrestling. Il topless di Andra Day, protagonista del film "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday", è valso un ottavo posto. La settima piazza è appannaggio sempre di una protagonista musicale, ma non si tratta di fiction. E' infatti per la cantante Halsey, che sfoggia un nudo integrale nel suo film "If I Can't Have Love, I Want Power". Si torna al mondo delle serie tv con il sesto posto, che vede piazzarsi Megan Montaner, principale protagonista di "30 Coins", serie spagnola a metà tra l'horror e il mistery.

Ad aprire la top 5 ci pensa Sydney Meyer, che spicca in una scena di nudo di gruppo tratta dalla serie "Y: l'ultimo uomo", ambientata in un futuro apocalittico popolato praticamente solo da donne. Quarto posto per una festa nudista dalla teen comedy "The Sex Lives of College Girls", che vede in questo caso protagoniste Pauline Chalamet (sorella di Timothée) e Amrit Kaur. Terzo gradino del podio per Julia Fox, nel ruolo di una cam girl nel film "PVT Chat". Seconda piazza per Sarah Shahi, per una scena tratta dalla serie drammatica "Sex/Life". E infine al primo posto lo splendido topless di Sydney Sweeney in "The Voyeurs", thriller a tinte erotiche diretto da Michael Mohan.