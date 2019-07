Le Vibrazioni, Francesco Sarcina: "Canto l'amore che mi fa male"

ARRIVA IL NUOVO SINGOLO 22 luglio 2019 10:16 Le Vibrazioni, Francesco Sarcina: "Canto lʼamore che mi fa male" La band presenta il nuovo singolo e il tour teatrale a Tgcom24

"Un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, si tortura e si nutre di un amore ossessivo e disperato". Francesco Sarcina racconta così il nuovo singolo "L'amore mi fa male" che arriva in un momento delicato della sua vita privata, dopo l'addio tempestoso alla moglie Clizia Incorvaia. Con Le Vibrazioni però il feeling è perfetto. Una intesa ritrovata che li ha visti protagonisti al Forum di Assago per i 20 anni di carriera e ora sono pronti a partire per un tour nei teatri con Beppe Vessicchio.

Sentiamo più o meno le stesse cose, canzoni scritte dagli stessi autori, prodotte dalle stesse persone. Alla fine cambia il cantante ma la musica è la stessa. Questo non ci piace... Francesco, come nasce questo brano?

Stiamo lavorando in una maniera diversa, più che sull'album ci stiamo concentrando sui singoli. Abbiamo un parco auto di canzoni... Di 'L'amore mi fa male' ci piaceva il riff un po' english. Ha anche un sapore latino...

Il pezzo è molto rock, ma c'è questa cosa molto divertente tipica del mondo latino, che con l'allegria raccontano cose tristi, come quando dicono 'non ci sei più' ma con il sorriso. C'è dell'autoironia. Si candida a diventare un tormentone estivo?

Non dipende da noi. Sta andando forte sia in radio sia su spotify, è fuori da poco ma la gente la canta già ai concerti. Come vi collocate dopo 20 anni?

Come sempre. Suonare gli strumenti è quasi diventato obsoleto e per assurdo diventa una cosa speciale. Ai concerti la gente ci chiede 'ma suonate veramente?'. Da poco siamo tornati Vibrazioni da super-indipendenti e questo ci dà la possibilità di muoverci in autonomia e con serenità. Ci permette di essere noi stessi, perché la verità anche se è dura vince sempre. Siamo onesti e andiamo dritti per la nostra strada. Avete da poco festeggiato i 20 anni di carriera al Forum...

La cosa più bella è stata vedere tanti giovani e un pubblico eterogeneo. E' stata una festa: bimbi di dieci anni con i genitori a cantare le nostre canzoni fino ai 60enni rocchettari.