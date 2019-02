Le Vibrazioni celebrano 20 anni di carriera con un concerto-evento

Se vi guardate indietro, come sono stati questi 20 anni di carriera?

Ne abbiamo passate tante, dalla gavetta vera a suonare nelle bettole, fino ad arrivare a vedere dei palchi con un sacco di gente che cantava le nostre canzoni. Poi c'è stata anche una pausa in mezzo a tanti singoli e una marea di concerti. Il break è stato doloroso ma necessario però ha dato il via a tutto quello che sta accadendo oggi.



Come sarà questo concerto al Forum di Assago?

Sembra strano dopo 20 anni suonare solo ora al Forum. E avremmo potuto farlo 60 volte. Ma noi siamo controcorrente. Il Forum ora lo fa chi ha un anno di vita. Per noi è un nuovo inizio. La sensazione è strana e particolare. Siamo molto emozionati. Lo show sarà uno spettacolo di almeno tre ore: abbiamo tantissime canzoni oltre alle chicche di ogni album, cercando di accontentare tutto il pubblico.



Chi ci sarà con voi sul palco?

Tanti ospiti per ora top secret. Siamo in "work in progress" e attendiamo le conferme di artisti anche perchè vedranno come gestire i loro impegni in concomitantaze con l'evento.



Poi è uscito un nuovo brano, "Cambia". Titolo sibillino? E' un nuovo inizio?

Cambia se cambi tu e se segui il cambiamento circostante. A volte siamo pedine ferme mentre tutto il resto si muove. E' un doppio senso questa affermazione. Il cambiamento per noi c'è stato pur essendo fedeli a noi stessi, ma siamo in movimento rispetto a tutto quello che ci gravita intorno.



Raccontaci il video della canzone e questa auto-citazione di "Dedicato a te"

Abbiamo voluto omaggiare quel brano. E il video nella sua semplicità era una novità all'epoca. Ci siamo quindi auto-citati nel nuovo video sempre con un piano sequenza, anche perché quel brano ci ha dato tanto, pur cambiando, anche nel modo in cui la interpretiamo. Però è una canzone ancora viva. E noi siamo sempre gli stessi di quell'epoca.



A settembre invece farete un tour europeo...

Doveva essere a febbraio ma lo abbiamo dovuto spostare a dopo l'estate perché non avevamo tenuto conto delle tempistiche dell'evento al Forum: è molto complicato ed impegnativo e serve tempo per lavorare su tutti i brani da proporre, il palco, gli ospiti, la promozione. Il tour europeo è stato fatto per gli italiani in Europa, fondamentalmente. Ci dispiace per chi si era già organizzato per quelle date. Comunque durante l'anno non faremo altre date in Italia. Con i concerti all'estero torneremo nei club e ripartiremo con molta modestia e cautela, molto onesti insomma. D'altronde la dimensione del club è sempre quella che ci appartiene di più.