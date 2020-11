Le mille virtù di Gigi Proietti, straordinario doppiatore: sue le voci del primo Rocky e... di Gatto Silvestro

Non solo Mandrake, lo sbruffone di "Febbre da cavallo", Gastone, l'inguaribile narcisista di Petrolini o il maresciallo Rocca. Attore eclettico e versatile, a teatro, così come al cinema e in televisione, Gigi Proietti fu un vero professionista dello spettacolo e da artista a tutto tondo quale era seppe dare il meglio di sè non solo come presenza scenica, ma anche come "voce nell'ombra". Straordinaria infatti la sua carriera di doppiatore: sua la voce italiana di Sylvester Stallone nel primo "Rocky" ma anche quella di Aladdin e di Gatto Silvestro...



Fu proprio Proietti a dare voce al grido iconico di Rocky in una delle scene cult del primo film con Sylvester Stallone (che dopo quella pellicola fu sempre doppiato da Ferruccio Amendola, ndr), quell'"Adriana!", che nessuno può dimenticare ancora oggi. Sua anche la direzione del doppiaggio italiano del film.

Ma la carriera come "voce nell'ombra" di Proietti comprende anche altri doppiaggi celebri come quello di Dustin Hoffman in "Lenny" (di cui ha diretto anche il doppiaggio, ndr), Robert De Niro in "Casinò" (1995) di Martin Scorsese e prima ancora di un De Niro nei primi film, "Mean Streets" e "Gli ultimi fuochi".



Suo il doppiaggio del "Casanova" di Federico Fellini, interpretato da Donald Sutherland e di Gianni Musy, nei panni del Gandalf di Ian McKellen nella trilogia dello Hobbit.

Tantissime altre le star americane, che hanno incrociato la loro strada con quella di Proietti e che hanno vissuto con la sua voce sugli schermi italiani, da Paul Newman in "Buffalo Bill e gli indiani" a Anthony Hopkins in "Hitckcock" e poi Kirk Douglas, Henry Fonda, Jean Reno, Charlton Heston (per "Hamlet"), Gregory Peck, Rock Hudson, Michel Piccoli (in Diabolik!).



Ma non è tutto. La versatilità vocale del grande attore si espresse anche nel doppiaggio di cartoni animati e film d'animazione.

A Proietti il grande onore di eguagliare infatti un mattatore come Robin Williams, voce originle di "Aladdin". La scelta per il doppiaggio della versione italiana cadde proprio su Gigi che offrè una prova di grande bravura facendo regalando al Genio la sua inconfondibile impronta vocale.

E poi c'è anche "La spada magica - Alla ricerca di Camelot" dove Proietti doppia un drago a due teste, così come di un drago era sua la voce nell'epico fantasy "Dragonheart". E ancora, in un primo doppiaggio dei cortometraggi Warner Bros, a metà degli anni Sessanta, fu proprio Proietti a dare vita ad uno dei personaggi del cartoni più amato tra tutti, l'indimenticabile Gatto Silvestro.